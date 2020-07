Franse president Macron: gerestaureerde Notre-Dame moet identiek zijn

De Franse president Emmanuel Macron meent nu toch dat de Notre-Dame gerestaureerd moet worden zoals ze er voor de brand van april 2019 uitzag. Ook de spits moet er opnieuw uitzien zoals voorheen. Kort na de brand had de president geopperd een “hedendaagse spits” op de kathedraal te zetten, maar intussen heeft hij een andere overtuiging. Dat meldt het Franse presidentieel paleis donderdagavond.

Macron schaart zich nu achter de consensus van architecten en publieke opinie. Dat doet hij na een bijeenkomst van de Franse commissie voor erfgoed en architectuur (CNPA). Philippe Villeneuve, de architect die de restauratiewerken leidt, heeft donderdag zijn ontwerp, een dossier van 3.000 pagina’s, voorgesteld. De CNPA stemde unaniem in met de plannen van Villeneuve.

Mocht er toch een moderne spits gekomen zijn, dan was er nog een architectuurwedstrijd nodig geweest. Dat had de oplevering van de gerestaureerde kathedraal verder vertraagd. Macron hoopt nog altijd dat de kerk in 2024 weer open kan. Vorige week had de werfleider, generaal Jean-Louis Georgelin, gezegd dat de stellingen die nog altijd rond de kerk staan ten laatste eind september afgebroken zullen zijn.