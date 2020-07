Vanaf zaterdag mondmaskers verplicht in alle winkels, bioscopen, musea en concertzalen

Vanaf zaterdag zal het verplicht zijn om in alle winkels een mondmasker te dragen. Dat heeft het Overlegcomité donderdagavond beslist en laten de verschillende regeringen in ons land in een gezamenlijk persbericht weten. Ook in theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en gebedshuizen wordt het dragen van een mondmasker verplicht.