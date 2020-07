Familie Bob Marley steekt ‘One Love’ in nieuw kleedje voor Unicef

De familie van de Jamaicaanse reggaezanger Bob Marley gaat zijn iconische nummer ‘One Love’ herwerken, ten voordele van de Unicef-campagne Reimagine. Dat is een wereldwijde campagne om geld in te zamelen voor kinderen die door de coronacrisis getroffen worden.

De oorspronkelijke versie van ‘One Love/People Get Ready’ werd in 1977 opgenomen door Bob Marley and the Wailers, en roept mensen op om samen te komen. “Meer dan veertig jaar geleden schreef mijn vader ‘One Love’ over eenheid, vrede en universele liefde, in een tijd dat er veel problemen in de wereld waren”, zegt Marley’s dochter Cedella. “Zelfs in een periode waarin we niet bij elkaar kunnen komen, blijft zijn boodschap waar, we kunnen deze wereldwijde crisis doorstaan als we samenkomen door één liefde en één hart.”

De familie Marley krijgt voor het herwerken van het nummer de hulp van gevestigde muzikanten uit de hele wereld, artiesten uit conflictgebieden van over de hele wereld, en kinderen uit kwetsbare gemeenschappen. De nieuwe versie verschijnt op 17 juli, en de opbrengsten gaan integraal naar Reimagine. Voor elke dollar die het publiek doneert schenkt juwelenmerk Pandora er ook één, met 1 miljoen dollar als plafond. Het ingezamelde geld zal dienen om kinderen en hun families beschermend materiaal te geven, en om onderwijs- en gezondheidssystemen te steunen.

Dagelijks 6.000 kinderen sterven

De coronacrisis heeft de levens van kinderen over de hele wereld op zijn kop gezet, en heeft de ongelijkheid binnen en tussen landen blootgelegd. Unicef schat dat de komende zes maanden dagelijks 6.000 kinderen meer een vermijdbare dood kunnen sterven, omdat de pandemie de gezondheidssystemen en dienstverlening heeft verzwakt. Kinderen zijn ook extreem kwetsbaar voor de indirecte gevolgen van het coronavirus, zoals voedseltekorten en het sluiten van scholen.