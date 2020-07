Unizo: “Wij willen alles doen om deze crisis te bezweren”

“We zijn verwonderd dat de verplichting net nu wordt ingevoerd”, zegt Danny Van Assche, de gedelegeerd bestuurder van Unizo. “Een verplichting is er nooit geweest, ook niet tijdens de lockdown zelf. Ondanks dat het altijd bij een aanbeveling bleef, denken wij niet dat winkelende mensen de motor van de verspreiding zijn geweest, anders had men deze verplichting al veel vroeger ingevoerd.”

“Maar wij willen alles doen om deze gezondheidscrisis en economische crisis te bezweren. We zullen dus alle leden oproepen om de nieuwe regels te volgen. “We hopen nu alleen ook dat iedere burger van het land zijn burgerzin toont, want de grote vrees van handelaars en ondernemers is dat ze zelf voor gendarme moeten spelen.”

Afschrikeffect

“Acht op de tien winkeliers verstonden het niet waarom het enkel zou verplicht zijn in de winkels. Daarom zijn we tevreden dat een mondmasker verplicht zal zijn op alle andere plaatsen waar veel volk samenkomt en dus niet alleen de winkels worden geviseerd”, zegt Christine Mattheeuws, voorzitter van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ)

“We hopen ook dat deze verplichting tot het dragen van een mondmasker mensen niet zal tegenhouden om te shoppen. Dat de experts duidelijk maken dat het geen enkel risico vormt als iedereen een mondmasker draagt.”