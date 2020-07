CLUBNIEUWS. Antwerp heeft nog maar 18 spelers over voor bekerfinale, RC Genk aast op snelle Mexicaanse linksback

RC GENK. Limburgers azen op Mexicaanse linksback

In zijn zoektocht naar een nieuwe linksback bewandelt Genk momenteel twee pistes: Gideon Mensah van RB Salzburg en de Spaanse Mexicaan Gerardo Arteaga (foto) van Santos Laguna. Aangezien er in het dossier van de Ghanees Mensah weinig beweging zit, richt Genk steeds nadrukkelijker zijn pijlen op de 21-jarige Arteaga. Als belofteninternational maakte hij in 2018 deel uit van de selectie die op het prestigieuze jeugdtoernooi van Toulon doorstootte tot in de finale. De Mexicaanse bondscoach Ricardo Ferretti hevelde hem nadien over naar de nationale ploeg. Intussen heeft hij vijf caps verzameld.

Bij Santos Laguna is Arteaga uitgegroeid tot een vaste waarde. Eén van zijn grote troeven is zijn snelheid. In totaal kwam hij afgelopen seizoen 33 keer in actie en scoorde hij één keer. Zijn contract loopt nog tot 2023. Blijkbaar zou ook het Spaanse Celta de Vigo op hem azen.