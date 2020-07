De mondmaskersaga: van “vals gevoel van veiligheid” tot essentieel tegen virus

Donderdagochtend verspreidde de Hoge Gezondheidsraad het advies om het dragen van mondmaskers in winkels te verplichten. ’s Avonds besliste het Overlegcomité om effectief de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Foto: BART DEWAELE

13 maart: Het land gaat in lockdown, maar mondmaskers worden niet verplicht.

26 maart: “Mondmaskers zorgen voor een vals gevoel van veiligheid”, zeggen experts.

2 april: Premier Sophie Wilmès (MR) en minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) blijven erbij: “Mondmaskers blijven voorbehouden voor zieke mensen en voor het verzorgend personeel.”

24 april: Wilmès zegt dat “mondneusbedekking een sleutelrol zal spelen” bij de exitstrategie. Op het openbaar vervoer wordt het dragen verplicht.

7 mei: Virologen bevelen mondmaskers nu wel aan.

22 juni: Virologen Marc Van Ranst, Erika Vlieghe en Steven Van Gucht roepen op om mondmaskers te verplichten in de supermarkt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil er niet van weten.

24 juni: De medische experten in de GEES spraken zich wel unaniem uit voor een verplichting, maar de niet-medische vertegenwoordigers stelden hun veto. Een verplichting was enkel aan de orde als de coronacijfers in slechte richting evolueerden, luidde het toen.

9 juli: ’s morgens: Donderdagochtend verspreidde de Hoge Gezondheidsraad het advies om het dragen van mondmaskers in winkels te verplichten.

’s Avonds: het Overlegcomité beslist de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden, waarmee het de nieuwe aanbevelingen van de GEES volgt.