Kemar Roofe gelooft in zichzelf als aanvalsleider bij Anderlecht: “Volledig fit ben ik bij de beste spelers in België”

Als we ooit weer gaan voetballen, dan kijken ze bij Anderlecht naar Kemar Roofe (27). Hij moet de spits worden die paars-wit weer naar de top schiet. Nochtans twijfelen veel fans of Roofe daarvoor wel de geknipte man is na een eerste jaar vol blessures. Vincent Kompany niet. De speler-manager liet RSCA 6 miljoen betalen aan Leeds en houdt van Roofes’ karakter: zelfzeker en ongenaakbaar. “Ik scoorde toch 7 goals in 16 matchen.”

Jürgen Geril