Handelsfederatie Comeos over verplichting mondmaskers: “Sancties voor winkels zijn onaanvaardbaar”

Donderdagavond werd er beslist dat mondmaskers vanaf zaterdag 11 juli verplicht zullen zijn in winkels, winkelcentra en tal van andere plaatsen. Handelsfederatie Comeos zegt dat de klant verantwoordelijk is voor het naleven van de regel. “Onaanvaardbaar dat winkels kunnen gesanctioneerd worden.”

In een gezamenlijk persbericht lieten de regeringen van ons land donderdagavond weten dat het Overlegcomité beslist heeft dat mondmaskers verplicht zullen zijn in winkels, theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken, musea en gebedshuizen vanaf zaterdag. Wie de nieuwe regeling niet volgt, riskeert een sanctie. Winkels en andere zaken die de regels herhaaldelijk overtreden zullen gesloten kunnen worden.

De handelsfederatie Comeos vindt het onaanvaardbaar dat winkels kunnen gesanctioneerd worden. “Juridisch hebben we vandaag de dag niet de mogelijkheid om klanten fysiek tegen te houden die geen mondmaskers dragen of om iemand die geen mondmasker draagt, aan de deur te zetten. De verantwoordelijkheid voor het dragen van een mondmasker moet altijd bij de klant liggen, niet bij de handelaar. We vragen dus dat de overheid toeziet op het naleven van de maatregel. Wij kunnen niet optreden als politieagent”, meldt Dominique Michel, CEO van Comeos, in een persbericht.