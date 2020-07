Corona- en malariageval, speler in Colombia en afgelaste oefenduels: de voorbereiding van Racing Genk loopt grondig in de soep

Kommer en kwel bij Racing Genk. Niet alleen testte een speler positief op corona (Onuachu) – waardoor twee oefenduels zijn afgelast –, een andere liep malaria op (Kouassi). Ook is het nog altijd wachten tot Muñoz eindelijk naar België kan vliegen.

Op 8 augustus speelt Racing Genk – tenminste, als alles goed gaat – zijn eerste competitiematch, op KV Oostende. Dat is dus over minder dan een maand en dat is vervelend, want er draait van alles in de soep. Gisteren raakte bekend dat Paul Onuachu (26) – vorig seizoen toch de aanvalsleider van de Limburgers – zoals vermoed positief getest heeft op corona. De Nigeriaan miste al de eerste twaalf trainingsdagen in de voorbereiding omdat hij onder meer door de coronamaatregelen vastzat in Lagos en keerde pas op 27 juni terug uit Afrika. Maar nu komt dit er nog bovenop. Woensdagvoormiddag trainde Onuachu nog mee, want hij had al tweemaal eerder negatief getest en vertoonde geen symptomen. Maar gisteren werd hij meteen een week in quarantaine geplaatst, zoals het protocol van de Pro League voorschrijft. Na die week wordt hij opnieuw getest.

Alle andere spelers en stafleden die dinsdag getest werden, bleken negatief. Maar Onuachu kan het virus wel verspreid hebben. Bij Genk laten ze dus niets meer aan het toeval over. Op vrijdag 17 juli wordt iedereen opnieuw getest.

Maar door dit medisch probleem zit Genk nu met een sportief probleem. Gisteravond zou de eerste oefenmatch van het seizoen plaatsvinden, tegen Termien (Derde Amateur), maar uit het contact dat trainer Hannes Wolf had met zijn Termien-collega bleek dat er in beide kampen de nodige ongerustheid heerste. Die oefenpot werd dus afgelast en hetzelfde geldt voor de oefenmatch tegen AA Gent, die morgenmiddag om 13 uur zou plaatsvinden. Of die van volgende week woensdag tegen Union kan doorgaan, werd gisteravond nog bekeken.

De vlucht van Bernal?

En slecht nieuws komt nooit alleen, want intussen baart ook de gezondheidstoestand van Eboue Kouassi (22) zorgen. De middenvelder keerde terug uit Ivoorkust met malaria en herstelt momenteel in het ziekenhuis. Het zou gaan om een milde vorm en besmettelijk is het niet, maar je mag de impact op het lichaam niet onderschatten. Bij Antwerp liep Martin Hongla vorig seizoen tweemaal malaria op. De Kameroener herstelde telkens goed, maar het kostte hem telkens ook enkele weken om weer klaar te zijn.

Daarnaast blijft het wachten op Daniel Muñoz (24). Genk betaalde deze zomer enkele miljoenen om de Colombiaanse verdediger binnen te halen, maar hij zit nu al bijna anderhalve maand vast in zijn land. Als niet-EU-burger en zonder geldig werkvisum voor ons land werd hij – ook gisteren – nog niet toegelaten op een van de repatriëringsvluchten. Er is nog altijd een kans dat Muñoz op 19 juli met onder anderen Tour-winnaar Egan Bernal naar Europa kan vliegen op de intussen befaamde Colombiavlucht, maar Genk zou hem liever al eerder terug hebben. 14 juli is ook een optie.