AA Gent plaatst miljoenenbod op Oezbeekse spits

AA Gent is nog op zoek naar een spits en wil daarvoor het nodige geld op tafel leggen. Dat blijkt nog maar eens uit het feit dat de Buffalo’s een miljoenenbod plaatsten op de Oezbeekse international Eldor Shomurodov, spits van FK Rostov.

Russische media maakten donderdag gewag van een bod en dat nieuws werd aan onze redactie bevestigd. Naar verluidt bedraagt het totale bod – het bedrag dat AA Gent nu onmiddellijk wil neertellen plus de bijdrage in latere schijven – zo’n vijf miljoen euro. Of de 25-jarige Shomurodov daadwerkelijk naar de Ghelamco Arena trekt, lijkt echter onwaarschijnlijk, want het bod op de spits – dit seizoen al goed voor elf goals in zeven assists in de Russische eerste klasse – werd ondertussen al afgewezen. Rostov hoopt op veel meer voor de speler die nog tot 2024 vastligt in Rusland, het liefst het dubbele. Dat is een te hoge prijs voor de Gentenaars, die de markt verder afspeuren naar een extra aanwinst voorin. De vereisten zijn nog steeds dezelfde: minstens 1,90 meter groot en maximaal zes miljoen euro als kostprijs.

LEES OOK.Na de vele verdedigers zoekt AA Gent nog een werkpaard van 1,90 meter