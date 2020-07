George Floyd zei meer dan twintig keer “ik kan niet ademen” voor zijn dood

De Afro-Amerikaan George Floyd heeft bij het gewelddadig politieoptreden dat tot zijn dood leidde, meer dan 20 keer gezegd “I can’t breathe” (ik kan niet ademen). Dat blijkt uit transcripties van de lichaamscamera’s die de politie droeg.

Floyd kwam op 25 mei om het leven bij een gewelddadige arrestatie in het Amerikaanse Minneapolis. Hij werd op de grond gedrukt, en een agent duwde zijn knie bijna negen minuten in de nek van George Floyd. De laatste drie minuten vertoonde hij al geen teken van leven meer. Hij stierf ter plaatse.

Zijn dood leidde in de hele VS tot massaal protest tegen politiegeweld en racisme. De agent is aangeklaagd voor moord, drie collega’s voor medeplichtigheid.