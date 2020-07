Thierry Henry knielt exact 8 minuten en 46 seconden voor start eerste MLS-wedstrijd: “Voor de goeie zaak”

Thierry Henry verloor donderdagnacht met Montreal Impact zijn eerste MLS-wedstrijd sinds de herstart. Tegen New England Revolution werd het 1-0. Maar de Franse ex-topspits stuurde wel een krachtig signaal tegen racisme uit.

Henry - die een T-shirt met ‘Black Lives Matter’ op droeg - zat namelijk de eerste 8 minuten en 46 seconden van de wedstrijd op één knie. Het was gelijk aan de tijd dat een politieagent in mei met z’n linkerknie in de nek van George Floyd bleef zitten. Floyd overleed even later. De beelden van de hardhandige aanhouding van de zwarte man in Minneapolis leidden tot een golf aan protest over de hele wereld tegen racisme en discriminatie.

8 minuten en 46 seconden: zo lang knielde Thierry Henry tijdens het duel tussen zijn Montreal Impact en New England Revolution, in navolging van de Black Lives Matter-acties. pic.twitter.com/EGgnmQBLi5 — FOX Sports (@FOXSportsnl) July 10, 2020

Een dag eerder hadden spelers van onder anderen Orlando City en Inter Miami de strijd tegen racisme en discriminatie ook al gesteund door 8 minuten en 46 seconden hun vuist in de lucht te steken bij de herstart van de MLS.