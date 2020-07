Rekenhof pleit Defensie vrij in mondmaskerdeal: “Alle offertes gelijk behandeld”

Na de Raad van State ziet ook het Rekenhof geen problemen met de miljoenenaanbesteding van Defensie. Ondanks de vele kritiek, vooral van de N-VA, volgde Defensie nauwgezet de procedures, al resten er nog een paar losse eindjes. Dat schrijft De Standaard.

“Defensie heeft de bepalingen van haar bijzonder bestek strikt en correct toegepast en alle offertes gelijk behandeld”, oordeelt het Rekenhof, de financiële waakhond van de regering, over de aanbesteding van Defensie voor 18 miljoen stoffen mondmaskers. “Ook op het vlak van uitsluitingsgronden, kwalitatieve selectie en administratieve conformiteit werden geen onvolkomenheden vastgesteld. En ook de technische conformiteit werd strikt en correct beoordeeld door Defensie.”

Freilich geeft toe: “Geen onnauwkeurigheden of fauten”

Die veelbesproken aanbesteding kwam er nadat premier Sophie Wilmès (MR) had aangekondigd dat “elke burger minstens één standaard stoffen mondmasker gratis” zou krijgen. Intussen liggen die mondmaskers, weliswaar met enige vertraging, in de apotheken. Maar over de gevolgde procedure woedde al weken een hevige discussie, in de eerste plaats aangevuurd door N-VA-Kamerlid Michael Freilich. Zo zouden sommige Belgische firma’s onterecht van de procedure zijn uitgesloten en zou Defensie de veiligheidsnormen niet goed opgevolgd hebben.

Intussen kon Freilich het volledige dossier zelf inkijken en geeft hij toe dat hij “geen flagrante onnauwkeurigheden of bewuste fouten” zag. “Van frauduleuze praktijken was inderdaad geen sprake”, zegt hij nu. “Er zijn wel een paar kleine administratieve fouten gebeurd, maar dat is logisch als je, zoals ­Defensie, 150 dossiers moet doorspitten in één week.”

Ook de Raad van State gaf vorige week vrijdag, na een klacht van een niet weerhouden firma, al aan dat er geen reden was om alsnog over te gaan tot de schorsing van de aanbesteding van Defensie. Twee andere firma’s zijn volgens Le Soir ook nog naar de Raad van State gestapt.