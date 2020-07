Iedereen is wild van Kevin De Bruyne, maar wordt hij ook Speler van het Jaar? “Voelde me gezegend door naar hem te mogen kijken”

Hij jaagt dit seizoen nog steeds op het assistrecord van Thierry Henry (20), maar ook als hij dat niet haalt is Kevin De Bruyne een van de topkandidaten voor de prijs van Speler van het Jaar in Engeland.

Achttien assists. Het is een geweldig aantal, maar de Rode Duivel moet er in de resterende vier competitiewedstrijden dus nog minstens twee bij geven. En dan verkozen worden tot beste speler van de Premier League? Volgens de bookmakers is hij één van de grote kandidaten. Zijn grootste uitdager is Liverpool-kapitein Jordan Henderson. En dan zijn er ook nog Sadio Mané, Raheem Sterling en Virgil van Dijk.

Maar als we enkele van de betere analisten over het Kanaal, dan zou De Bruyne de trofee altijd moeten winnen. Net zoals Eden Hazard deed in 2015.

“Ik keek naar Kevin De Bruyne met Manchester City tegen Newcastle United en ik voelde me gezegend”, aldus Man United-icoon Gary Neville. “Elke keer als ik hem aan het werk zie, voel ik me bevoorrecht om daar aanwezig te zijn. Hij is gewoon geweldig. Hij is zo mooi om naar te kijken. Ik vind het natuurlijk niet fijn dat hij een blauw shirt draagt. Ik had gehoopt dat het een rood van United zou zijn, maar je kan gewoon niet anders dan hem bewonderen en zeggen: Wat een speler!”

Ook Michael Owen stak zijn bewondering voor ‘KDB’ niet onder stoelen of banken. “Voor welke club ik nu zou willen spelen? Waarschijnlijk Manchester City”, aldus de ex-speler van onder anderen Liverpool en Man United. “Gewoon voor de kerel die daar de passes uitdeelt, Kevin De Bruyne. Ik heb dit al eerder gezegd. Als ik terug zou gaan voetballen op dit moment en met één speler zou mogen spelen, dan is hij het. Ik zou gewoon zeggen: betrek hem in het spel. Je moet niet eens zo goed zijn om tien doelpunten te scoren met hem als ploegmaat.”

De Bruyne kreeg in The Mirror ook lof van bondscoach Roberto Martinez. “Ik kijk al zijn wedstrijden”, aldus de Spanjaard. “Zoals die tegen Liverpool van een paar dagen geleden. Het werd me toen heel duidelijk: Liverpool was dit seizoen de beste ploeg en de terechte kampioen, maar je kon duidelijk zien dat Kevin de beste speler van de Premier League is. De manier waarop hij het spel beïnvloedt, de manier waarop hij een pass kan geven die niemand anders kan geven. Een speler die in verschillende positie uit de voeten kan, die zich kan aanpassen indien nodig. In die wedstrijd zagen we de beste individuele speler in de competitie aan het werk.”

Foto: Photo News

Blijft hij of niet?

Maar blijft De Bruyne wel bij City als de club volgende week een Europese schorsing krijgt opgelegd? Dat is de grote vraag. City riskeert twee jaar geen Europees voetbal te mogen spelen.

“Momenteel is hij daar totaal niet mee bezig”, zei manager Patrick De Koster onlangs bij Sporza. “Hij heeft nog een contract voor drie jaar bij een ploeg die tot de wereldtop behoort. In een club en een stad waar Kevin zich goed en gewaardeerd voelt. Er zullen veel mensen zijn die dit heel wollig vinden, maar hij is niet met een transfer bezig.”

“Informele interesse voor een goeie speler is er altijd in de voetbalwereld. Of dit nu ‘KDB’ of Lionel Messi of Cristiano Ronaldo of Antoine Griezmann is. Als alles zou kloppen wat ik in de kranten soms lees, dan heb ik een horloge nodig met 48 uren en zou ik tegelijkertijd overal ter wereld moeten zijn. Ik kan hier in eer en geweten verklaren en zelfs zweren op het hoofd van mijn kinderen dat alles wat ik lees voor 90 procent zever is”, klonk het.