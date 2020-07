“ING sluit kwart van kantoren in Nederland”

De bank ING gaat een kwart van alle kantoren in Nederland sluiten, en vervangen door zogeheten “servicepunten”. Dat meldt de krant Algemeen Dagblad.

ING heeft momenteel 170 filialen in Nederland, daarvan zouden er 42 gesloten worden. “Door de coronacrisis is een al langer lopend plan van de bank bespoedigd”, zegt bestuursvoorzitter Ruud van Dusschoten. Volgens de bank zijn klanten door de coronacrisis namelijk steeds meer gaan internetbankieren, en maken ze ook nauwelijks gebruik van de filialen nu die na de lockdown weer opengaan. “Er zijn kantoren waar nu gemiddeld twee tot drie klanten per uur komen. Dat is wel heel erg weinig’’, aldus Van Dusschoten.

Het personeel van de bank werd donderdagavond ingelicht over de operatie, er zouden geen gedwongen ontslagen vallen.