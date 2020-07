Partijsecretariaat van N-VA beklad door pro-abortusactivisten: “Maar wij laten ons niet intimideren”

Brussel - Het hoofdkwartier van N-VA is donderdagnacht beklad door pro-abortusactivisten. Dat meldt de partij op Twitter. “Maar we laten ons niet intimideren door vandalisme”, klinkt het.

“Mijn lichaam, mijn recht”, “Tu nous paternalise, on te les brise”, “Du blé pour la santé, pas la fin de notre liberté”, “Infantilisées pour enfanter”. De graffiti op de ramen van het partijsecretariaat van N-VA in de Koningsstraat in Brussel liegt er niet om: enkele activisten kunnen geen begrip opbrengen voor het standpunt van de partij in het abortusdebat. Een brede meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI wil bij gebrek aan een regering een versoepeling van de abortuswetgeving door het parlement jagen met een wisselmeerderheid. Het voorstel haalt abortus volledig uit de strafwet en verlengt de termijn van twaalf naar achttien weken, de verplichte bedenktijd wordt ingekort, en er komen strafsancties voor wie abortus wil verhinderen.

Maar N-VA toont zicht net als CD&V en Vlaams Belang zich een felle tegenstander van dat plan. De partij vroeg daarom advies over het wetsvoorstel aan de Raad van State, waardoor de politieke situatie tijdelijk ontruimd werd. Een ingreep die blijkbaar niet geapprecieerd werd door enkele activisten. “Wij laten ons niet intimideren door vandalisme”, reageert de partij.

Het is niet de eerste keer dat het hoofdkwartier van N-VA het doelwit is van vandalenstreken. In oktober 2018 werd de gevel ook al eens beklad. Toen verwezen slogans naar Mawda, de Koerdische peuter die overleed nadat ze was getroffen door een politiekogel.