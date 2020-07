Vergiftigde man die verdacht wordt van moord op schoondochter 19 jaar geleden ook zijn eigen vader?

Harelbeke - Patrice M., de man uit Harelbeke die volgend jaar terechtstaat voor de moord op zijn schoondochter Sara Laeremans, wordt nu ook verdacht van de moord op zijn eigen vader negentien jaar geleden. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. “Mijn cliënt betwist de hem ten laste gelegde feiten ten zeerste”, zegt de advocaat van de man.

Het lichaam van Arthur M. werd enkele maanden geleden – zonder medeweten van zijn familie – opgegraven op het kerkhof van Harelbeke. Het parket van Kortrijk vermoedt nu namelijk dat de man (toen 69 jaar oud) in 2001 niet overleed in natuurlijke omstandigheden, maar met slaappillen vergiftigd werd door zijn zoon Patrice (53). De man moet in juni 2021 voor het hof van assisen verschijnen voor de moord op zijn schoondochter Sara Laeremans.

Het is Inge M. (48), de ex-vrouw van Patrice M., die de speurders op het spoor van dit nieuwe moordonderzoek zette. Zij staat – net als haar zoon Glenn M. (28) – zelf ook terecht voor haar rol in de moord op Sara Laeremans. Dat 21-jarige meisje werd twee jaar geleden dood aangetroffen in haar appartement in Geel.

LEES OOK. Vader en zoon beschuldigen elkaar van moord op jonge mama (+)

“Zoveelste poging van zijn ex-echtgenote om hem in een kwaad daglicht te stellen”

Patrice M. ontkent alvast dat hij achter de dood van zijn vader zit. “Hij viel compleet uit de lucht toen hij hierover ondervraagd werd”, zegt zijn advocaat Pieterjan Heremans aan Het Laatste Nieuws. “Hij heeft zijn volledige medewerking verleend aan het onderzoek. Hij betwist de hem ten laste gelegde feiten ten zeerste en vermoedt dat het gaat om een zoveelste poging van zijn ex-echtgenote om hem in een kwaad daglicht te stellen. Hij is bereid om een test met een leugendetector te ondergaan: dat doe je niet als je niet sterk in je schoenen staat.”

Het parket van Kortrijk bevestigt dat het een nieuw moordonderzoek tegen de drie verdachten heeft geopend, maar wil verder geen details kwijt.