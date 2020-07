Transfervrije Salomon Kalou trekt naar Braziliaanse club Botafogo

De Ivoriaanse international Salomon Kalou (34) trekt transfervrij naar de Braziliaanse club Botafogo. Hij zette zijn handtekening onder een contract tot eind 2021. Dat heeft de club uit Rio de Janeiro donderdag aangekondigd.

De aanvaller, die 97 caps achter zijn naam heeft voor Ivoorkust, was einde contract bij Hertha Berlijn. Hij speelde sinds de zomer van 2014 voor de Bundesliga-club. Feyenoord haalde in 2003 de toen 18-jarige Kalou naar Europa. In 2006 ruilde hij de Rotterdamse club voor Chelsea, waarmee hij in 2012 de Champions League won. Ook staan er een Engelse titel, vier FA Cups en één League Cup op zijn palmares. Tussen 2012 en 2014 verdedigde Kalou de kleuren van Lille.

Afgelopen seizoen speelde Kalou amper vijf wedstrijden in de Bundesliga. Begin mei werd hij geschorst door Hertha Berlijn nadat hij in een Facebookvideo had getoond dat hij de maatregelen tegen het coronavirus niet respecteerde.