Nederlandse boeren met tractors onaangekondigd op weg naar Den Haag: “Eén grote denderende stoomwals”

Zeker 140 boeren zijn in Nederland in hun tractors onderweg vanuit de regio Achterhoek naar Den Haag. “We zijn altijd overal op voorbereid, maar er is voor zover bekend geen demonstratie door boeren aangemeld?, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

De boeren zijn vrijdagochtend rond 08.30 uur vertrokken in Heelweg en rijden via provinciale wegen in de richting van Den Haag. Politie zet de kruispunten af. Boeren protesteren in Nederland al geruime tijd tegen het stikstofbeleid van de regering.

“Het is één grote denderende stoomwals”, zei Rutger van Lier van Farmers Defence Force aan de regionale krant De Gelderlander. “We verwachten dat er onderweg nog veel meer boeren aansluiten. We blijven zo lang mogelijk op dit soort wegen rijden, als dat niet meer lukt gaan we pas de snelweg op.” Waar de boeren precies naartoe willen in Den Haag, wou Van Lier niet zeggen: “Dat moet nog even een verrassing blijven.”

Volgens Van Lier is de actie pas donderdagavond bedacht. “Ongelooflijk he? Dit is de Achterhoek. We sturen wat berichten in al die verschillende appgroepen en vervolgens rijden we hier met al die boeren. Dat zegt wel wat.”