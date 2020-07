China kondigt represailles aan tegen Verenigde Staten na sancties voor inbreuken op mensenrechten van Oeigoeren

China heeft vrijdag represailles tegen de Verenigde Staten aangekondigd, na sancties van Washington tegen verscheidene Chinese leiders die beschuldigd worden van inbreuken op de mensenrechten van de Oeigoerse moslimminderheid.

“China heeft beslist tegenmaatregelen te nemen tegen Amerikaanse organisaties en individuen die zich slecht gedragen hebben in kwesties ten aanzien van Xinjiang”, zei Zhao Lijian, een woordvoerder van de Chinese diplomatie. Verdere preciseringen gaf hij niet. “Het Amerikaanse initiatief is een ernstige inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van China, schendt de fundamentele normen van de internationale relaties en tast de Chinees-Amerikaanse relaties ernstig aan”, benadrukte de woordvoerder op een persconferentie.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, deelde donderdag mee dat drie hoge Chinese functionarissen en hun gezinnen geen visa meer krijgen om naar de VS te reizen, wegens “vreselijke en systematische slechte behandeling” van Oeigoeren en andere minderheden. Onder hen Chen Quanguo, de hoogste functionaris van de Chinese communistische partij in Xinjiang. Hij wordt beschouwd als de architect van het veiligheidsbeleid van Peking in de regio.