Turkse president Erdogan countert kritiek op plan om Hagia Sophia weer als moskee te gebruiken: “Gebouw blijft werelderfgoed”

De wereldberoemde Hagia Sophia in Istanboel blijft een erfgoed van de hele wereld en de heropening van het eeuwenoude bouwwerk als moskee verandert daar niets aan. Dat zei een woordvoerder van de Turkse president Erdogan tegen Turkse media.

Moslims die er komen bidden, hinderen de andere bezoekers niet, beklemtoonde de woordvoerder. “De christelijke iconen blijven er bewaard net zoals onze voorouders christelijke waarden behielden”, aldus de woordvoerder.

Er is vooral in landen met veel christelijk-orthodoxe gelovigen kritiek op het plan het museum dat de Hagia Sophia nu is, voor het eerst sinds 1934 weer als moskee in gebruik te nemen. De Hagia Sophia is een voormalige kathedraal die het centrum is geweest van de christelijk-orthodoxe kerken. Na de verovering van het toenmalige Constantinopel, hoofdstad van het christelijke Byzantijnse rijk, in 1453, maakten de Ottomaanse veroveraars er een moskee van. Na de val van het Ottomaanse Rijk vlak na de Eerste Wereldoorlog veranderde de seculiere hervormer Kemal Musafa ‘Atatürk’ het gebouw in een museum. Erdogan wil dat het pand ook weer als moskee dient.

Erdogans woordvoerder wees erop dat het niks bijzonders is dat de Haga Sophia ook weer voor gebedsdiensten zal worden gebruikt. Dat gebeurt volgens hem in de hele wereld met historische bouwwerken, inclusief de Notre-Dame in Parijs.