Belgische voetbal zal voortaan ook te zien zijn bij… KBC: “Unieke en exclusieve mobiele beleving”

KBC heeft voor de komende vijf seizoenen exclusieve rechten verworven voor het aanbieden van mobiele clips tijdens de wedstrijden van de Jupiler Pro League. Dat meldt de bank vrijdag. Ze verwierf ook de niet-exclusieve rechten voor online samenvattingen van alle wedstrijden.

“Alle voetballiefhebbers, zowel klanten als niet-klanten van KBC, zullen vanaf eind augustus KBC Mobile kunnen gebruiken om de goals en hoogtepunten tijdens de match én alle samenvattingen op het einde van het voetbalweekend te bekijken”, meldt KBC. “KBC Mobile is de enige app in België die dergelijke ‘Goal alert’ zal aanbieden.”

KBC wil met ‘Goal Alert’ naar eigen zeggen een gebruiksvriendelijke oplossing bieden voor de grote groep voetballiefhebbers die geen tijd heeft om een volledige match te bekijken, maar wel graag mee is met zijn of haar favoriete club en/of een overzicht wil van de volledige competitie.

Voor wie een betalende KBC-Plusrekening heeft, zit ‘Goal Alert’ vervat in de prijs. Wie geen KBC -Plusrekening bezit of wie geen KBC-klant is, betaalt een “zeer democratische prijs” voor de dienst.

Guillaume Collard (link). Foto: Photo News

“Gebruiksvriendelijke oplossing”

“We ontwikkelen KBC Mobile tot een open platform dat gemakkelijk toegankelijk is voor elke consument en een reële meerwaarde biedt”, aldus Guillaume Collard, Managing Director van Eleven Sports. “Nu willen we nog een stap verder gaan. Het is algemeen geweten dat voetbal mensen verbindt en samenbrengt, het is ook de populairste sport in België. Bovendien zien we dat mensen minder en minder tijd hebben. Ze verwachten dat het hen makkelijk gemaakt wordt, dat ze geen tijd verliezen maar wel mee zijn. Dit is exact waar wij willen op inspelen.”

“Wij bieden een heel gebruiksvriendelijke oplossing voor de grote groep voetballiefhebbers die geen tijd heeft om een volledige match te bekijken, maar wel graag mee is. Alle goals en hoogtepunten met beeld en commentaar, direct proactief gepusht naar de smartphone van de voetbalfan tijdens de match. We geloven dat we daardoor als enige financiële instelling in België via KBC Mobile een unieke en exclusieve mobiele voetbalbeleving kunnen bieden aan alle Belgische voetbalfans”, klinkt het bij Eleven Sports.