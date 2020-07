Marc Van Ranst waarschuwt iedereen met reisplannen: “Er gaan rode plekken bijkomen, er is nu al één vergeten”

Volgens viroloog Marc Van Ranst is het onvermijdelijk dat er nog rode plekken zullen bijkomen op de Europese kaart en waar we door corona dus niet naartoe mogen reizen. Meer nog: Buitenlandse Zaken vergat Leicester in het Verenigd Koninkrijk te vermelden. Ook over de Belgische situatie is Van Ranst behoedzaam. “We zitten nog aan een plateau van 86 nieuwe besmettingen per dag. In sommige andere landen zouden ze dat een outbreak noemen.”