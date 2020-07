‘Google Street View’-wagens rijden komende drie maanden opnieuw door België

De wagens van Google Street View rijden de komende drie maanden opnieuw door ons land. Dat meldt de VRT en wordt bevestigd door woordvoerder Michiel Sallaets van Google. De beelden verschijnen eind dit jaar online.

De zes Street View-wagens rijden vanaf vandaag opnieuw door ons land. Bedoeling is een update te maken van de bestaande beelden uit 2017. “Wij maken regelmatig een update in de 87 landen waar we actief zijn”, zegt Sallaets daarover. “De wereld staat niet stil, er komen voortdurend gebouwen, restaurants etc bij.”

De wagens zullen een drietal maanden België doorkruisen, tot begin oktober, en fotograferen daarbij de 150.000 kilometer openbare weg in ons land. Nadien worden de beelden bewerkt en de nummerplaten en gezichten geblurd. Eind dit jaar, begin volgend jaar, zouden de nieuwe beelden dan online verschijnen.

Street View werd in 2007 gelanceerd en rolde in 2009 ook in België uit. Het is een functie bovenop Google Maps waarbij je virtueel door straten kan wandelen.