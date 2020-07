Chinezen waarschuwen voor “nieuwe onbekende” longziekte: “Dodelijker dan corona”

Een nieuwe en “onbekende longziekte” die mogelijk dodelijker is dan het coronavirus heeft in Kazachstan al aan meer dan 1.700 mensen het leven gekost. Dat meldt althans de Chinese ambassade in het Centraal-Aziatische land. Al is niet duidelijk in hoeverre het coronavirus een rol speelt in een plotse stijging van het aantal zieken in het land.

“Het Kazachse Departement van Volksgezondheid en andere overheidsagentschappen onderzoeken momenteel de aard van een longvirus waarvan ze de oorsprong nog niet hebben kunnen bepalen”, waarschuwt de Chinese ambassade in het land haar burgers dezer dagen. Het aantal nieuwe gevallen van het onbekende virus stijgt volgens de Chinezen sinds halverwege juni zorgwekkend in het hele land. “Lokale autoriteiten melden op sommige plaatsen zelfs honderden nieuwe besmettingen per dag”, klinkt het.

Die informatie lijkt te worden bevestigd door het Kazachse nieuwsagentschap Kazinform, dat op basis van officiële data meldt dat het aantal longontstekingen in de hoofdstad Nursultan in juni dubbel zo hoog is als vorig jaar. “Meer dan 200 mensen worden elke dag opgenomen in het ziekenhuis, honderden anderen worden thuis behandeld”, bevestigt ook het hoofd van de gezondheidsdiensten van Nursultan.

De ziekte zou dit jaar bovendien al 1.772 mensenlevens geëist hebben, aldus nog de Chinese ambassade. 628 van die overlijdens zouden in juni alleen al plaatsgevonden hebben. “Deze ziekte is veel dodelijker dan Covid-19”, schrijft de ambassade, die Chinezen in het land dan ook vraagt om drukke plaatsen te vermijden, en indien mogelijk thuis te blijven.

Waar is het coronavirus?

Het is echter niet duidelijk in hoeverre het coronavirus een rol speelt in de verhoogde aantallen patiënten met longziektes in Kazachstan: internationale media konden de uitlatingen van de Chinese ambassade voorlopig nog niet verifiëren. De uitbraak van het coronavirus in Kazachstan was voorlopig vrij beperkt, met 53.021 besmettingen en 264 dodelijke slachtoffers op 18 miljoen inwoners.

Maar sinds zondag geldt in het land wel een tweede lockdown, na een plotse stijging van het aantal nieuwe besmettingen. Zo is het internationale vliegverkeer van en naar Kazachstan opnieuw verboden, is grootschalig transport van goederen verboden, en zijn bioscoopzalen, kapsalons, sportfaciliteiten en culturele centra gesloten.