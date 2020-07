Winkels bereiden zich voor op verplichting mondmaskers: “We vragen het één keer beleefd, dan bellen we de politie”

Daags na de beslissing dat mondmaskers in winkels verplicht worden -én daags vóór de uitvoering ervan- heerst er nog heel veel onduidelijkheid over de nieuwe maatregel. Het kabinet van binnenlandminister Pieter De Crem kon vrijdagochtend nog niet zeggen hoe hoog mogelijke boetes zijn en in welk geval winkels zouden moeten sluiten. Maar intussen bereiden winkels zich wel al volop voor: “Wij vragen het klanten één keer beleefd, dan bellen we de politie.”