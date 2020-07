Lugubere aanwinst voor Koninklijke Bibliotheek: boek met kaft van mensenhuid

Brussel - In KBR, de nieuwe naam van de Koninklijke Bibliotheek in Brussel, ligt een luguber en vooral zeldzaam boek: eentje met een kaft van mensenhuid. Het antropodermische werk werd in de 19de eeuw ingebonden door de Brusselse boekbinder Josse Schavye en is slechts een van de achttien boeken waarvan wereldwijd geweten is dat ze een kaft van mensenhuid hebben.

Het met mensenhuid ingebonden boekje is uniek in Europa, want naast een ander exemplaar in een Franse privécollectie bevinden de zestien andere exemplaren zich in Amerika. Het boek bevindt zich al een hele tijd in België, aangezien het in 1896 werd aangekocht door het Museum Kunst & Geschiedenis. Het wordt momenteel wel niet tentoongesteld.

“In ons geval is het zo dat het boekje deel uitmaakt van een reeks boeken die werden ingebonden door de Brusselse boekbinder Josse Schavye. Op een bepaald moment is er een verzameling ontstaan als staalkaart van wat hij kon. Dat boekje is eraan toegevoegd”, zegt Michel Verweij van KBR.

Luguber is het zeker, maar er is wel een link met de inhoud van het boekje. Het draagt de titel “Essai sur les lieux et les dangers des sépultures”, wat je kan vertaald worden als “Verhandeling over de plaatsen en de gevaren van kerkhoven”. Schavye heeft trouwens nog voor een ander boek mensenhuid gebruikt: het beroemde anatomische handboek van Vesalius. De gebruikte huid is waarschijnlijk afkomstig van een onbekend lichaam uit het mortuarium, van een zwerver of een dakloze.