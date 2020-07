“Bel dit nummer voor de deal van uw leven”: stad staat vol met mysterieuze boodschap, maar doel wordt snel duidelijk

Kortrijk - Kortrijkzanen keken vanochtend raar op. Er was iets veranderd in hun stad. Op fietspaden, op trappen, zelfs op het oude stadhuis stond een opvallende boodschap. “Bel naar 0491 75 71 63 voor de deal van uw leven.” Een nieuwe actie van Frances Lefebure en het team achter Make Belgium great again, om mensen te overtuigen zich te laten registreren als orgaandonor.

Aan de actie wordt meteen een speciale aflevering van Make Belgium great again gekoppeld, vanavond om 21.05 uur op VTM. Daarin praat Lefebure met Tom en Deborah, die dankzij orgaandonatie een nieuw hart en longen kregen. Ze ontmoet ook Martine Vanooteghem, wier zoon Senne enkele jaren overleed in een verkeersongeluk. De beslissing om zijn organen te doneren betekende voor haar een troost in de moeilijkste periode uit haar leven.

Het is niet de eerste keer dat het team achter het VTM-programma orgaandonatie in de verf zet. Twee jaar geleden trok het al eens op pad om drie steden van naam te veranderen: Lier werd Nier, Geraardsbergen werd Gerhartsbergen en Tongeren werd Longeren. Na die bewuste uitzending openden zowat alle stad- en gemeentehuizen in Vlaanderen hun deuren, zodat mensen zich konden registreren als orgaandonor. Op één dag tijd telde Vlaanderen 26.000 nieuwe registraties, terwijl dat er voordien zo’n 7.000 per jaar waren. In het jaar na het programma registreerden zich in totaal meer dan 85.000 mensen.

Registreren via website

Ook aan het oude stadhuis op de Grote Markt van Kortrijk kon je niet naast de oproep kijken. Foto: Make Belgium great again

Reden genoeg voor een vervolg dus. Want ondanks het succes van de eerste actie, was het aantal mensen op de wachtlijst voor een nieuw orgaan nooit zo hoog. Meer dan 1.300 Belgen wachten momenteel op een nieuw orgaan. Met de mogelijkheid om online te registreren, via de website www.mijngezondheid.be, wil minister van Volksgezondheid Maggie De Block het aantal registraties nog de hoogte injagen.

Wie vanochtend 0491 75 71 63 belde, kreeg een voicemailbericht van Lefebure en burgemeester van Kortrijk Vincent Van Quickenborne te horen. Daarin roepen ze mensen op om zich te registreren via de site. Waarom nu precies in Kortrijk? Naast het feit dat Senne er naar school ging, was Kortrijk ook de eerste stad om online registratie mogelijk te maken. Vandaag zijn 1 op 10 inwoners van Kortrijk al geregistreerd.

Burgemeester Vincent Van Quickenborne: “Kortrijk heeft de ambitie om de beste stad van Vlaanderen te zijn op het vlak van orgaandonatie. Een tijd geleden kwam ik in contact met een patiënt die net als 1.600 anderen aan het wachten was op een donor. Hun leven zou er helemaal anders uitzien, mochten er meer orgaandonoren zoals Senne zijn, want 1 donor kan tot 8 mensenlevens redden. Daarom is het zo belangrijk om je nu te registreren. Dat is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Kortrijk was de eerste stad waar je je online kon registreren en nu kan iedereen dat op www.mijngezondheid.be.”

Ook in Wallonië

Met de actie in Kortrijk wil Frances Lefebure samen met burgemeester Vincent Van Quickenborne vooral de rest van het land uitdagen om hun voorbeeld te volgen. Ook Qmusic-dj’s Vincent Fierens en Bab Buelens werkten aan de actie mee. Voor één nacht gaven ze hun slaapplek aan de Q-Hotspot in Oostende op om mee te helpen het mysterieuze telefoonnummer te verspreiden in Kortrijk. “Vannacht is alweer een stap in de juiste richting gezet”, zegt Buelens. “Ik was zelf nog niet geregistreerd als orgaandonor, maar heb dat ineens in orde gebracht.”

Geïnteresseerden kunnen zich registreren via www.mijngezondheid.be. Mensen kunnen ook nog steeds fysiek in hun gemeente- of stadhuis terecht. Intussen springt ook de Waalse versie van Make Belgium great again op RTL mee op de kar en roept iedereen op om zich te laten registreren.