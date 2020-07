Belgisch personeel van modeketen Camaïeu staakt maandag

Het personeel van de Belgische winkels van modeketen Camaïeu legt maandag het werk neer. Dat heeft de christelijke vakbond CNE vrijdag gemeld. De ongerustheid groeit in België nadat Camaïeu France eind mei bescherming kreeg tegen de schuldeisers. De vakbond laakt bovendien “de radiostilte van de Franse overheid”.

De Franse overheid startte in mei de zoektocht naar een overnemer voor de modeketen. Mogelijke overnemers moesten eind juni een voorstel indienen bij de handelsrechtbank over hoe zij de toekomst zien van het bedrijf. “We hebben gehoord dat zeven overnemers een voorstel hebben ingediend. Slechts bij twee voorstellen wordt een groot deel van de winkels in Frankrijk overgenomen”, aldus Jalil Bourhidane van CNE.

“Dat de externe overnemers nog niet communiceren over de internationale filialen is nog begrijpelijk, maar dat onze huidige directie ons op geen enkele manier vermeldt is gewoon choquerend”, zegt hij nog.

Pas woensdag/eergisteren kregen de werknemers de boodschap dat er in België een procedure van gerechtelijke reorganisatie zal worden opgestart. “Deze communicatie is absoluut niet duidelijk: binnen welke termijn? Wanneer zal het dossier worden ingediend? Zal er in Frankrijk ook een voorstel worden opgemaakt voor de Belgische afdeling? Momenteel missen we nog veel informatie! “, aldus de vakbondsman.

Het personeel in België legt maandag dan ook het werk neer. Het trekt om 09.30 uur naar de Belgische hoofdzetel van Camaïeu in de Brusselse Nieuwstraat.