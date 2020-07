Drie ‘rode zones’, maar geen reisverbod voor het EU-land waar corona het hevigst woedt: “Vals gevoel van veiligheid”

Wie op vakantie gaat, moet rekening houden met risicogebieden, die de overheid aanduidde. Voorlopig werden er drie regio’s ingedeeld als rode zone. Wie er toch naar toe reist, zal na terugkeer in België verplicht in quarantaine moeten. Opvallend: hét Europese land met het hoogste aantal besmettingen per honderdduizend inwoners kreeg een groen label.