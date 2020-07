Eén van de gevaarlijkste fietsoversteekplaatsen van Gent is weggewerkt: “Belangrijke stap voor verkeersveiligheid”

Gent - In Gent opent het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer vrijdag de onderdoorgang onder de Sint-Lievenspoort. Zo moeten fietsers niet langer langs een van de gevaarlijkste fietsoversteekplaatsen langs de Gentse stadsring. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) spreekt van “een heel belangrijke stap vooruit voor de verkeersveiligheid in Gent.”

Dagelijks steken honderden fietsers over aan het kruispunt van de stadsring (Sint-Lievenslaan) met de B401 en Bellevue om richting Dampoort of Ledeberg te rijden. Ze moeten er het op- en afrijdend snelwegverkeer (E17/E40) dwarsen, wat het een bijzonder onveilig punt maakt.

Fietsers kunnen voortaan onder het kruispunt door fietsen in plaats van de zeven rijstroken op het kruispunt te dwarsen. De oversteekplaats op het kruispunt verdwijnt. Die aan de kant van het Zuid is ook aangepast, zodat fietsers in twee richtingen kunnen oversteken.

Door de aanleg van een fietsonderdoorgang langs de Schelde kunnen fietsers de stadsring volgen onder het kruispunt door, zonder autoverkeer te kruisen. De fietsonderdoorgang is tweerichtingsverkeer en voor voetgangers is er langs beide zijden van het kruispunt een trap voorzien naar de onderdoorgang. Het gaat om een investering van 3,7 miljoen euro.