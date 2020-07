“Onaangepaste snelheid” was oorzaak van dodelijk verkeersongeval in Veurne

Veurne / Zoersel / Brecht - Het verkeersongeval met twee dodelijke slachtoffers van woensdag in Veurne werd veroorzaakt door het rijden met een onaangepaste snelheid. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Bij de crash kwamen een 28-jarige man uit Zoersel en een 29-jarige vrouw uit Brecht om het leven.

De feiten speelden zich af langs de Boonakkerstraat, een landelijke weg tussen de Veurnse deelgemeenten Beauvoorde en Bulskamp. Rond 17 uur zag een getuige hoe een wagen ondersteboven in een gracht lag. Met de hulp van een landbouwer werd een verreiker ingezet om de BMW 318d uit de gracht te halen. Voor de twee inzittenden van het voertuig kwam alle hulp echter te laat. De bestuurder kon snel geïdentificeerd worden als de 28-jarige B.C. uit Zoersel. Zijn passagier bleek S.L. te zijn, een 29-jarige vrouw uit Brecht.

LEES OOK. Familie blijft met vragen achter na dodelijk ongeval met vriendin: “Bjorn was een gouden mens” (+)

Het was lang onduidelijk hoe en wanneer de wagen in het water was beland. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De expert kwam ondertussen tot de conclusie dat het voertuig in een linkse bocht van 90 graden met een onaangepaste snelheid reed.