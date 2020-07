Stevige kleppers wachten voor Lukaku (Inter) en Dendoncker (Wolverhampton) in Europa League (als ze zich plaatsen voor Final 8)

Leander Dendoncker en Wolverhampton Wanderers spelen in de kwartfinales van de Europa League tegen FC Sevilla of AS Roma, mits de Wolves zich in de achtste finales ontdoen van Olympiakos. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag op de UEFA-hoofdzetel in het Zwitserse Nyon.

De winnaar van het duel tussen LASK en Manchester United neemt het bij de laatste acht op tegen Istanboel Basaksehir of FC Kopenhagen. In de andere tabelhelft botst het winnende team van Wolfsburg/Shakhtar Donetsk op Frankfurt of FC Bazel. Romelu Lukaku en Inter of Getafe mogen verder de degens kruisen met Rangers of Leverkusen.

De coronacrisis zorgde er in maart voor dat de Europa League werd stilgelegd. Een onuitgegeven eindronde, ofwel Final 8, moet volgende maand voor de ontknoping zorgen in de Duitse steden Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen. Alle confrontaties worden vanaf de kwartfinales over één duel gespeeld. Er zijn echter nog maar zes van de acht heenduels in de achtste finales afgewerkt. Het Wolfsburg van Koen Casteels verloor met 1-2 van Shakhtar Donetsk. Leander Dendoncker en Wolverhampton Wanderers speelden 1-1 gelijk bij Olympiakos. En het Manchester United van Andreas Pereira boekte een eenvoudige 0-5 zege bij LASK. De andere heenmatchen die gespeeld werden, zijn Frankfurt-Bazel (0-3), Istanboel Basaksehir-Kopenhagen (1-0) en Rangers-Leverkusen (1-3).

De terugwedstrijden van de achtste finales gaan op 5 en 6 augustus door in het stadion van de thuisploeg. De twee achtste finales waarvan ook de heenmatch werd afgelast, Inter Milaan (met Romelu Lukaku)-Getafe en Sevilla-AS Roma, worden in één wedstrijd in Duitsland afgewerkt. De kwartfinales staan op 10 en 11 augustus geprogrammeerd, de halve finales op 16 en 17 augustus. Het RheinEnergie Stadion in Keulen ontvangt op 21 augustus de eindstrijd. De resterende wedstrijden zullen “tot nader order” allemaal achter gesloten deuren worden gespeeld, zo maakte de UEFA donderdag bekend.

Het programma van de Final 8 van de Europa League, die in vier Duitse steden (Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen) zal doorgaan.

- Achtste finales (5-6 augustus)

Terugwedstrijden (in stadion van thuisploeg):

. Wolverhampton - Olympiakos (heen: 1-1)

. Shakhtar Donetsk - Wolfsburg (heen: 2-1)

. Leverkusen - Glasgow Rangers (heen: 3-1)

. Manchester United - LASK (heen: 5-0)

. Bazel - Frankfurt (heen: 3-0)

. Kopenhagen - Istanboel Basaksehir (heen: 0-1)

Achtste finales over één wedstrijd beslist (in Duitsland):

. Getafe - Inter Milaan

. AS Roma - FC Sevilla

- Eindronde (in Duisburg, Düsseldorf, Gelsenkirchen en Keulen)

Kwartfinales (10-11 augustus):

1. Wolfsburg of Shakhtar Donetsk - Frankfurt of Bazel

2. LASK of Manchester United - Istanboel Basaksehir of Kopenhagen

3. Inter Milaan of Getafe - Glasgow Rangers of Leverkusen

4. Olympiakos of Wolverhampton - FC Sevilla of AS Roma

Halve finales (16-17 augustus):

1. Winnaar kwartfinale 4 - Winnaar kwartfinale 2

2. Winnaar kwartfinale 3 - Winnaar kwartfinale 1

Finale (21 augustus, Keulen, 21u):

Winnaar halve finale 1 - Winnaar halve finale 2