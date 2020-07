Link naar extreemrechtse WNP duikt weer op na huiszoeking bij gangster in Bende van Nijvel-onderzoek

Op vraag van de speurders naar de Bende van Nijvel is de Franse politie donderdag binnengevallen bij de Franse gangster Francis V. Daarmee wordt de mogelijke betrokkenheid van de Brusselse extreemrechtse groepering Westland New Post (WNP) bij de Bende-feiten nieuw leven ingeblazen. V. is immers al lang goed bevriend met Eric Lammers, destijds een notoir kopstuk van WNP.

Het is een oude agenda van Francis V. die geleid heeft tot de nieuwe huiszoeking. In deze agenda hebben de Bende-speurders de naam teruggevonden van een persoon, wiens nummerplaat gekopieerd werd om op een auto te plaatsen. Die wagen werd gebruikt voor een van de meest mysterieuze feiten van de Bende van Nijvel: de moord op 1 december 1983 van een Pools koppel juweliers in het Henegouwse Anderlues.

Jean en Maria Krystina Szymusik werden in koelen bloede en met meerdere kogels in hun zaak geëxecuteerd terwijl hun twee dochters op de bovenverdieping aan het studeren waren. Kort nadien werd in een nabijgelegen bos een uitgebrande VW Golf GTI teruggevonden. Het ging om de wagen die enkele maanden voordien gestolen was bij het restaurant Aux Trois Canards in Ohain. De uitbater van het restaurant werd toen doodgeschoten. Ook deze moord wordt aan de Bende van Nijvel toegeschreven.

Moord in Diamantwijk

De link tussen Francis V. en Eric Lammers is snel gelegd. Beide mannen werden in 1991 door het Luikse assisenhof tot levenslang veroordeeld voor de moord op, toeval of niet, twee juweliers. Op 13 april 1988 werden Ludovicus Moons (46) en zijn zoon Patrick (26) in hun zaak in het hartje van de Antwerpse Diamantwijk zonder pardon afgemaakt. De ene met een kogel in de slaap, de andere met een kogel in de nek. Eric Lammers, Francis V. en nog drie medeverdachten werden na de dubbelmoord in Eindhoven opgepakt. Toen ze aan België werden uitgeleverd, werd ook de agenda van V. overhandigd aan de Belgische politie. En die agenda is nu door de Bende-speurders opnieuw onder de loep genomen.

Met Eric Lammers komt meteen ook de al meermaals in opspraak gekomen WNP opnieuw onder de aandacht van de Bende-onderzoekers. Bij leden van deze extreemrechtse groep werden destijds plattegronden van warenhuizen teruggevonden. Zij beschouwden zichzelf als de waakhonden van de westerse democratieën tegen “het rode gevaar uit het communistische blok”. Zij voerden paramilitaire operaties uit. Lammers verklaarde ooit dat de gratuite moord op een echtpaar in de Anderlechtse Herdersliedstraat in 1982 een test was om te checken tot hoe ver leden van de WNP durfden gaan. Het kadert allemaal in de theorie dat de Bende-overvallen deel uitmaakten van een plan om België klaar te stomen voor een strenger, rechts geïnspireerd regime.

Studies rechten

Eric Lammers heeft, naast zijn rechtse sympathieën, ook een goed gevuld strafblad. Zijn Franse vriend Francis V. evenzo. Na zijn veroordeling tot levenslang voor de dubbele diamantmoord in Antwerpen, maakte hij van zijn straf gebruik om rechten te studeren. Toen hij 10 jaar later vrijkwam, opende hij in Frankrijk een bureau voor gerechtelijk en financieel advies. Toch liep hij opnieuw tegen de lamp. In 2007 moest hij voor de Brussels rechtbank verschijnen in een dossier van pooierij van prostituees die hij in pornofilms op internet opvoerde.

Donderdag vond de Franse politie bij Francis V. een handgranaat, munitie voor vuurwapens, een zwart poeder (mogelijk springstof) en een tube die kwik bevatte. Kortom, alles wat nodig is om een springtuig mee te vervaardigen. De man werd dan ook uitgebreid verhoord. Maar hij mocht daarna huiswaarts keren. Wordt ongetwijfeld vervolgd.