Inbraak in vakantiehuis van Nederlandse prinses Beatrix

Beatrix met zoon Willem-Alexander, schoondochter Máxima en kleindochter Amalia in Tavernelle, in 2004. Foto: Belga

De Nederlandse oud-koningin Beatrix (82) heeft inbrekers over de vloer gekregen in haar vakantiehuis in Italië. Zij, noch andere familie, was aanwezig in de riante woonst in de Toscaanse heuvels.

De Rijksvoorlichtingsdienst in Den Haag, die de communicatie van de Nederlandse koninklijke familie verzorgt, bevestigde het nieuws over de inbraak aan royaltyjournalist Rick Evers.

De RVD bevestigt me zojuist dat er een inbraak was in Beatrix' vakantieverblijf Rocca dei Dragoni ('Drakenstein') in de buurt van het Italiaanse Tavarnelle val di Pesa. https://t.co/30dQAqlE2x — Rick Evers (@RickEversRoyal) July 10, 2020

De ongewenste gasten namen een auto van de koninklijke familie mee, die later is teruggevonden. Voorts zou niets van waarde zijn gestolen uit het huis Rocca dei Dragoni in het dorp Tavarnelle Val di Pesa, tussen Florence en Sienna.

De Nederlanders zijn vertrouwd met het vakantieverblijf, dat 22 kamers telt. Beatrix organiseerde er menig publiek fotomoment met haar familie, zodat elke Nederlander enigszins kon binnenkijken op het domein.

Fotosessie in Tavernelle in 2007: Beatrix met Willem-Alexander, Máxima en hun dochters Amalia en Alexia. Foto: Belga

1980: Beatrix (pas koningin geworden) met echtgenoot prins Claus zaliger en toenmalig prins Willem-Alexander als 13-jarige. Foto: Belga

Beatrix zou de Toscaanse boerenhoeve in de jaren zeventig hebben gekregen van haar goede vrienden van de wijnfamilie Vicini, waarna ze het renoveerde en uitbreidde met een zwembad en tennisbaan. De naam Rocca dei Dragoni is Italiaans voor Drakensteyn, naar haar kasteel in Nederland.

Het vakantiehuis in Tavernelle. Foto: Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

De woonst ligt in de Toscaanse heuvels. Foto: Belga

Foto: Belga

Foto: Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Beatrix schonk het domein later aan haar drie zonen: koning Willem-Alexander en de prinsen Friso en Constantijn. Na de dood van Friso, die na een dramatisch skiongeval lang in coma lag, erfden diens dochters dat derde deel.

Beatrix in 1980 in Tavernelle. Foto: Belga