Jan Jambon spreekt bevolking toe aan vooravond Vlaamse feestdag: “We moeten als Vlamingen onze troeven uitspelen”

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag pakt minister-president Jan Jambon uit met een bijzondere 11 juli-boodschap. In een video van een drietal minuten, waarin een staalkaart van Vlaanderen de revue passeert, roept Jambon de Vlaming op zijn troeven nog beter uit te spelen.

Aan de vooravond van de Vlaamse feestdag geeft de Vlaamse minister-president traditioneel een toespraak op de Groeningekouter in Kortrijk. Maar naast die toespraak pakt Jan Jambon ditmaal ook uit met een videoboodschap.

In de video passeren tal van Vlaamse historische momenten, gewoonten en troeven, van Conscience en Van Eyck tot Tomorrowland, van de koers tot onze culinaire cultuur. De achterliggende boodschap van minister-president Jambon, bijgestaan door uitspraken van gewone Vlamingen, is dat Vlaanderen zich doorheen de geschiedenis “weerbaar en veerkrachtig” door verschillende crisismomenten heeft geslagen. “De wereld verandert, alles is in beweging. We moeten onze troeven uitspelen, daar waren Vlamingen altijd goed in”, vertelt hij onder meer.

De muziek in het filmpje is afkomstig uit nummers van Raymond Van het Groenewoud. Het is bedoeld als hommage aan de muzikant die in februari - net voor de lockdown - zijn 70ste verjaardag vierde.

