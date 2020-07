Maggie De Block kruipt in haar pen om kritiek op corona-aanpak in ons land te counteren

“Ik heb lang nagedacht of ik hierop zou reageren”, schrijft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) in een opiniestuk voor de nieuwssite Politico. Daarmee wil ze ingaan op de kritiek die ons land de afgelopen weken kreeg op onze aanpak van het coronavirus en het kritische rapport van het blad The Economist. Zij noemden enkele weken geleden de Belgische aanpak de slechtste ter wereld.

“De internationale pers zit fout over België en het coronavirus”, schrijft de minister voor Politico. Ons land kreeg de afgelopen weken en maanden heel wat kritiek op de cijfers die we naar buiten brachten. Het dodentol lag erg hoog in vergelijking met andere landen. Buitenlandse pers gaf er dan ook heel wat aandacht aan en we werden bestempeld als het land dat de pandemie het slechtst zou aanpakken.

“Ik heb lang nagedacht of ik hierop zou reageren. Uiteindelijk heb ik alle tactische overwegingen aan de kant gezet en wil ik het rechtzetten”, schrijft De Block. “Natuurlijk was de Belgische reactie niet perfect. Terwijl we voldoende beademingstoestellen en beschermend materiaal hadden voor het ziekenhuispersoneel, konden we dat niet op tijd regelen voor de mensen in de woon-zorgcentra. Zoals in heel wat landen zorgde dit voor veel oudere mensen onder onze Covid-19-slachtoffers. Dit zijn menselijke tragedies die we moeten onderzoeken en waarvan we moeten leren.”

Precieze tellingen

“Maar België was zeker niet het slechtste land in de aanpak van de pandemie. Het virus heeft ons land hard geraakt, maar de hoogste cijfers sterfgevallen door Covid-19 zijn dan ook het resultaat van erg precieze tellingen door onafhankelijke epidemiologen die geen enkel mogelijk slachtoffer van het coronavirus wilden missen, of de patiënt getest was of niet.”

Volgens De Block was het een “moedige keuze” die genomen werd om elke Belgische burger te beschermen. En werd de transparante aanpak in ons land geprezen door de wetenschappelijke gemeenschap.

“In tegenstelling tot andere landen heeft België niet te maken gehad met dramatische scènes waarbij mensen op de vloer van het ziekenhuis lagen te wachten op verzorging of met horrorverhalen waarbij dokters moesten kiezen tussen het behandelen van jonge en oudere mensen.” Dat omdat zelfs tijdens de piek de diensten intensieve zorg in ons land nooit voor meer dan zestig procent gevuld waren.

Laagste niveau ooit

“Het EIU rapport (een rapport door de Economist Intelligence Unit dat economische trends voorspelt, nvdr.) kan dus niet verder van de waarheid liggen.”

“Vandaag zijn we meer dan twee maanden na de eerste versoepelingen van de Belgische lockdown. De lokale epidemie zit op het laagste niveau sinds de uitbraak. Dat terwijl de Verenigde Staten een “goede” score heeft gekregen van de EIU, maar blijft vechten om het virus onder controle te krijgen.”

“De media hebben een enorme impact op de reputatie van een land en op invloedrijke mensen in alle lagen van de bevolking. Het is belangrijk dat we op onze hoede blijven tegen onwaarheden en oneerlijke karakterisatie. Meer dan ooit hebben we kwaliteitsvolle pers nodig dat trots is op zijn werk en dat ons, de politici, op een serieuze manier beoordeelt.”