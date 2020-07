Lommel SK stelt jonge Engelsman Liam Manning aan als nieuwe hoofdcoach

Lommel SK heeft vrijdagmiddag bekendgemaakt dat Liam Manning (34) de nieuwe hoofdtrainer wordt. Manning is een jonge Engelsman die eerder al voor de City Football Group werkte als directeur coaching van de New York City Academy.

City Football Group, dat Lommel enkele maanden geleden overnam, plukte Manning vorig jaar weg bij Premier League-ploeg West Ham. Daar was hij verantwoordelijk voor de jeugdopleiding en de oudste leeftijdsgroep, de U23. Hij maakte er naam als één van de beste jeugdtrainers van het land en wordt gezien als de man die de hand had in de doorbraak van Declan Rice, de 21-jarige middenvelder die intussen al Engels international is.

