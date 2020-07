Turks gerecht geeft groen licht om Hagia Sophia om te vormen tot moskee

De hoogste administratieve rechtbank van Turkije heeft vrijdag de toestemming gegeven om de Hagia Sophia van een museum om te vormen tot een moskee.

In 1934 legde de Turkse overheid bij wet vast dat het historische gebouw, dat op de werelderfgoedlijst van de UNESCO staat, dienst zou doen als museum. In de eeuwen daarvoor was het eerst een kathedraal en later een moskee. Dat besluit uit 1934 is nu op vraag van meerdere organisaties geschrapt, waardoor de weg open ligt om van de Hagia Sophia, een van de belangrijke toeristische trekpleisters in Istanboel, opnieuw een moskee te maken.

De Hagia Sophia werd in de zesde eeuw opgetrokken door de Byzantijnen, die er hun keizers kroonden. Na de verovering van Constantinopel (de oude naam van Istanboel) door de Ottomanen in 1453 werd de Hagia Sophia een moskee. In 1934 werd het gebouw door de leider van de jonge Turkse republiek, Mustafa Kemal Atatürk, omgevormd tot een museum.

Verschillende landen, waaronder Rusland en Griekenland die van dichtbij het lot van het Byzantijnse erfgoed in Turkije opvolgen, maakten Ankara al meermaals duidelijk gekeerd te zijn tegen een omvorming van de Hagia Sophia tot een gebedshuis voor islamieten. De conservatief-islamitische president van Turkije Recep Tayyip Erdogan is dan weer een uitgesproken voorstander.