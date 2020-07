Egyptische medewerker van Duitse persdienst verdacht van spionage

Een man die werkt voor de Duitse federale persdienst wordt ervan verdacht jarenlang gewerkt te hebben voor een Egyptische spionagedienst. Dat blijkt uit het jaarverslag van 2019 dat de Duitse binnenlandse inlichtingendiensten donderdag publiceerden.

In het verslag staat dat in december vorig jaar een onderzoek werd geopend, dat nog steeds loopt. Een woordvoerder van de persdienst zei “niet te reageren op lopende onderzoeken of personeelszaken”.

In het verslag staat ook dat de Egyptische geheime dienst vooral geïnteresseerd is in activisten van de oppositie die in Duitsland leven, en dan vooral in die van het Moslimbroederschap.