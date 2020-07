Antwerp-trainer Ivan Leko wil vervanger voor zwaar gekwetste Sander Coopman

Antwerp-coach Ivan Leko (42) kwam vrijdagmiddag onder meer terug op de zware knieblessure van Sander Coopman, opgelopen in de oefenpot tegen Eupen. De voorste kruisband van de middenvelder zou volledig afgescheurd zijn, wat een erg lange revalidatie betekent. Trainer Ivan Leko wil er dan ook graag nog een speler bij.

LEES OOK. Coopman (Antwerp) maanden out met zware knieblessure, morgen al operatie

“Dit is echt erg, vooral voor hemzelf”, aldus Leko. “Dit wordt mijn seizoen, dacht Sander. En terecht, want hij bracht ook kwaliteit op training. Het was een stom accident, brute pech. We zullen alles doen om hem te steunen.”

Het uitvallen van Coopman heeft ook extra gevolgen. “We zullen een extra speler nodig hebben. Sander is iemand die kan spelen, kan scoren, een Belg ook, dus dit is een ontgoocheling voor de hele club, en nu zullen we moeten reageren.”

Op zoek naar mirakel

Coopman mist om te beginnen de bekerfinale. Een finale waarin Antwerp nu nog maar over achttien spelers kan beschikken, op eventuele beloften na. “Maar alles blijft mogelijk”, zegt Leko. “Daarom houden we ook van voetbal. Leicester werd kampioen van Engeland, KV Mechelen won vorig jaar de beker. Dat soort mirakel, daar gaan we naar op zoek.”

Intussen zijn er bij Antwerp nog enkele spelers met (lichte) zorgen – de voorbije dagen toch –, zoals Haroun, Miyoshi en Birger en Louis Verstraete. Maar dat is logisch, volgens hun coach. “Niet alleen het brein moet zich aanpassen aan de nieuwe manier van werken, dat geldt ook voor de spieren. Andere oefeningen, een andere intensiteit, noem maar op: dat kan in het begin voor kleine probleempjes zorgen. Al hangt het natuurlijk ook af van andere factoren: hoe je rust, wat je eet,…”

Maar dat moet allemaal goedkomen tegen de competitiestart. Al valt het nog te bezien of we effectief op 8 augustus starten. “Ik hoop dat er snel duidelijkheid komt, want je hebt stabiliteit nodig. Maar uiteindelijk is het voor elke coach hetzelfde: je moet gewoon aan de slag gaan met je spelers en zien dat je klaar bent.”

LEES OOK. CLUBNIEUWS. Antwerp heeft nog maar 18 spelers over voor bekerfinale, RC Genk aast op snelle Mexicaanse linksback