Dé promojager van ons land breidt ‘imperium’ uit met app: “Ik, de schrik van de supermarkten?”

Met de hulp van 215.000 leden zoekt hij op Facebook naar de beste koopjes en promoacties. En nu lanceert hij ook een website en een app. Gunther Devisch (33) uit het West-Vlaamse Beernem is de man achter de populaire online gemeenschap Promojagers. Hij beweert dat hij consumenten gemakkelijk 250 à 300 euro per maand kan doen besparen. “Ik, de schrik van de supermarkten en winkels? We lokken ook klanten daarheen.”