Naar prostituee gelokt, afgeperst, in stukken gezaagd en in kanaal gedumpt: “Dit verhaal is helaas voer voor Netflix”

Lint -

Het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) in Breda ziet vier hoofdverdachten in de moordzaak rond de Vlaamse loodgieter Johan Van Der Heyden (56). Een jaar nadat hij in Zoersel van de aardbol verdween en later uit het kanaal werd opgevist, is ieders rol stilaan duidelijk. In de hoofdrol: een ex-prostituee uit Zoersel, haar toenmalige vriend en een moeder die samen met haar dochter de moord faciliteerde. “Dit verhaal is helaas voer voor Netflix”, zegt woordvoerster Martine Pilaar (OM).