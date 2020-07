VN: “Situatie in Libanon loopt de hand, mensen zijn er aan het verhongeren”

De situatie in Libanon, dat in de greep is van een zware economische crisis, “loopt snel uit de hand”. Dat heeft de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, vrijdag gezegd.

Volgens Bachelet dreigen de meest kwetsbare mensen in Libanon te verhongeren. “De economische crisis heeft samen met de corona-epidemie heel de samenleving geraakt. Velen hebben hun baan verloren, zagen hun spaargeld in rook opgaan en hebben hun huizen verloren”, zegt ze. “En zoals vaak het geval is bij een dergelijke situatie, zijn het de armsten en meest kwetsbaren die het meest te lijden hebben.” Daaronder vallen ook zowat 1,7 miljoen vooral Syrische vluchtelingen.

Daarom moet de Libanese overheid dringend optreden “voor het te laat is”, vindt Bachelet. Ze vraagt de regering en de verschillende politieke partijen in Libanon om “dringende hervormingen” door te voeren en te voorzien in “de basisbehoeften van de bevolking, zoals voeding, elektricteit, gezondheidszorg en onderwijs”.