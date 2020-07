Guillaume Gillet debuteert voor Charleroi in gelijkspel tegen KV Kortrijk

Op het oefenveld Wembley recht tegenover het Guldensporenstadion speelden KV Kortrijk en Sporting Charleroi vanmiddag 1-1. Guillaume Gillet maakte de laatste 10 minuten zijn debuut voor Charleroi.

De match werd achter gesloten deuren gespeeld maar vanop afstand konden de nieuwsgierige fans toch de oefenmatch volgen. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat deed dat op een podium dat voor de gelegenheid als perstribune diende. Kortrijk miste nog D’Haene, De Sart en Derijck, bij Charleroi ontbraken Nkuba, Henen en Ilaimaharitra. Belhocine zag tegen de ploeg waar hij als trainer debuteerde meteen kansen voor Nicholson en Morioka maar Jakubech, weer voor een jaartje geleend van Lille, keepte alert. Toch was het Kortrijk dat op voorsprong kwam vanop de stip via Stojanovic. De voorsprong werd even snel weer ongedaan gemaakt door Hines-Ike die in eigen doel besloot.

Strafschopnemer Stojanovic viel nog uit in de eerste helft maar de ruststand werd ook de eindstand. Charleroi bracht wel weer fris voetbal onder impuls van Morioka maar miste voorin scorend vermogen. Ook Bayat zal gezien hebben dat een afwerker zoals Rezaei weer welkom is. Ook Kortrijk mist nog power voorin want Moffi lijkt nog op zoek naar zijn topvorm van in januari. Op het uur bracht Yves Vanderhaeghe negen nieuwkomers in, enkel Jakubech en de ingevallen Gueye bleven staan. Bij Charleroi liet Belhocine de laatste 10 minuten nog zijn nieuwste aanwinst Guillaume Gillet debuteren. KV Kortrijk speelt morgen opnieuw. De Kerels ontvangen dan Cercle Brugge maar wel in het stadion want men wil de nieuwe grasmat testen. Ook die match wordt achter gesloten deuren gespeeld.

KV Kortrijk: Jakubech, Dewaele, Hines-Ike, Verkerken, Riterie, Van Der Bruggen, Makarenko, Van Den Bossche, Lepoint, Stojanovic (42’ Gueye), Moffi.

KV Kortrijk na 60 minuten: Jakubech, Vandevoorde, Golubovic, Rougeaux, Maus, Ajagun, Jonckheere, Bendianishvilli, Ocansey, Gueye, Mboyo.

Charleroi: Penneteau, Busi (65’ Tchatchoua), Diagne (65’ Zajkov), Dessoleil (46’ Willems), Kayembe (65’ Marinos), Gholizadeh (80’ Fall), Morioka (80’ Gillet), Benchaib (46’ Descotte), Lazare (46’ Hendrickx), Nicholson (65’ Niane), Tsadjout (80’ Delfi).

Doelpunten: 10’Stojanovic (str.) 1-0, 13’ Hines-Ike (own-goal) 1-1.