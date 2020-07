Finse premier niet overtuigd van herstelplan Charles Michel: “Nog veel werk aan de winkel”

De Finse premier Sanna Marin heeft haar reserves over het gewijzigde voorstel van Europees Raadsvoorzitter Charles Michel voor het coronaherstelfonds van de EU. “Er is nog veel werk aan de winkel”, tweet ze vrijdag.

De Europese staatshoofden en regeringsleiders komen volgende vrijdag voor het eerst sinds maanden weer naar Brussel voor een Europese top over de nieuwe meerjarenbegroting voor 2021-2027 en het Europees herstelfonds na corona. Samen gaat dat om een bedrag van bijna 1.800 miljard euro.

Een eerste top in juni mislukte: de ‘zuinige vier’ - Nederland, Oostenrijk, Zweden en Denemarken - konden zich onder meer niet vinden in het voorstel van de Europese Commissie en de Raad om 500 van de 750 miljard die in het herstelfonds zou zitten, uit te keren in de vorm van subsidies. De ‘frugal four’ zoals ze in Brussel genoemd worden willen dat er een grotere schijf in de vorm van leningen naar de getroffen lidstaten gaat. Ze willen er ook voorwaarden aan koppelen: lidstaten die geld krijgen, moeten hun economieën hervormen.

Poging bijstellen

Het is de taak van Europees Raadsvoorzitter Charles Michel om de lidstaten op één lijn te krijgen. In een poging het compromis te smeden stelde hij vrijdagochtend een bijgesteld voorstel voor. Daarin wordt de meerjarenbegroting iets kleiner - van 1.094 naar 1.074 miljard euro -, behouden lidstaten als Nederland, Oostenrijk en Duitsland de kortingen op de eigen bijdrage en worden voorwaarden gekoppeld aan de betalingen uit het herstelfonds. Maar over de verhouding leningen-subsidies bindt Michel niet in.

De meeste lidstaten analyseren de teksten nog, maar de Finse premier Sanna Marin liet via Twitter wel al weten dat er voor het herstelfonds nog heel wat moet gebeuren. “Stappen in de goede richting wat het meerjarig financieel kader betreft, maar nog veel werk aan de winkel over het relanceplan”, klinkt het. “Het totaalbedrag moet naar beneden en er is een beter evenwicht nodig tussen leningen en subsidies.”

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft wel al laten weten achter de plannen voor het herstelfonds te staan, op voorwaarde dat de ontvangende landen vrij over de fondsen kunnen beschikken.