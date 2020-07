Recordoppervlakte ontbost in Amazoneregenwoud

In Brazilië is in de eerste helft van dit jaar 3.069 vierkante kilometer van het Amazoneregenwoud ontbost. Dat berekende het nationaal instituut voor ruimteonderzoek (INPE) op basis van satellietbeelden. Het gaat om een absoluut record sinds de gegevens worden bijgehouden en een kwart meer dan tijdens de eerste jaarhelft van 2019.