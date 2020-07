Majorca gaat monsterboetes opleggen voor illegale feestjes

De Balearen, een Spaanse eilandengroep in de Middellandse Zee, gaan hard optreden tegen mensen die de coronaregels in de wind slaan. Vooral op het grootste eiland Majorca zijn er veel problemen, onder meer met illegale feestjes waarop soms honderden feestvierders samenkomen zonder daarbij mondkapjes te dragen of voldoende afstand te houden.

De lokale overheid heeft nu een strafcatalogus opgesteld met daarin boetes die oplopen tot 600.000 euro. Zaken riskeren tot drie jaar de deuren te moeten sluiten.

Vanaf maandag geldt in de Balearen tevens een strenge mondmaskerplicht. Iedereen moet er met gezichtsbescherming rondlopen, zelfs als de regels van social distancing gerespecteerd kunnen worden. Alleen in zwembaden en op het strand zijn de regels milder, net als in bars en restaurant zolang er gegeten en gedronken wordt.