Onze Chef voetbal kijkt samen met bondscoach Roberto Martinez terug naar WK-nederlaag tegen Frankrijk: “Spijt? We maakten geen enkele fout”

Weet u het nog? Zondag stond zonder corona op Wembley de finale van het EK 2020 tussen wereldkampioen Frankrijk en België op het programma. Krek twee jaar geleden verloor België de halve finale op het WK van datzelfde Frankrijk. Hét moment om samen met Roberto Martinez terug te kijken op die verloren halve eindstrijd (0-1) in Sint-Petersburg. Het commentaar van de bondscoach, doorspekt met zijn unieke voorkennis, geeft betekenis aan details die tot vandaag betekenisloos leken. Details die ervoor zouden zorgen dat we die EK-finale morgen gingen winnen. Daar is Martinez zeker van. Bijna toch.