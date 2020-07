Filmfestival Oostende opent expo over 20 jaar Vlaamse film

Oostende - Filmfestival Oostende heeft vrijdag de expo over 20 jaar Vlaamse film geopend. De expo ‘Het wonder is geschied! ‘ vindt plaats in het Fort Napoleon en plaatst 20 jaar Vlaamse film in de kijker. Cultuurjournalist Ben Van Alboom nam het curatorschap op zich. Grafische kunstenaars geven er hun interpretatie van Vlaamse klassiekers van de voorbije twintig jaar. De expo opent op 11 juli voor het grote publiek.

In afwachting van de volgende editie van Filmfestival Oostende in januari 2021 organiseert het festival deze zomer een expo over Vlaamse films. Aan de hand van beeldmateriaal, posters, artefacten, filmprijzen... wordt in de expo een eerbetoon gebracht aan de eerste 20 jaar Vlaamse film van dit millennium.

IJsbeer

Het orgelpunt van de expo zijn de kunstwerken van tien toonaangevende Vlaamse visuele kunstenaars die hun interpretatie brengen van tien markante films. Onder meer de films ‘Black’ van Adil & Bilall, ‘Girl’ van Lukas Dhont en ‘The Broken Circle Breakdown’ van Felix Van Groeningen komen aan bod. De werken werden aangebracht op tien gigantische panelen die verspreid in Fort Napoleon staan opgesteld. Daarnaast laat stylist Cleo Baele haar licht laten schijnen over 20 jaar nieuwe Vlaamse film aan de hand van 20 paspoppen.

Ook doken verschillende regisseurs in hun archief op zoek naar markante attributen die een centrale rol speelden in hun films. Zo kan je de originele ijsbeer uit ‘Charlie en Hannah gaan uit’, de hamer uit ‘De Patrick’, de poppen uit ‘Ce magnifique gâteau’ en vele andere artefacten bewonderen. Ook de meest opvallende filmprijzen krijgen een centrale rol binnen de expo. “We hopen dat deze tentoonstelling een mooi aanbod kan bieden aan mensen die deze zomer naar de kust komen. Het is een expo voor de filmliefhebber, maar ook zeker voor gezinnen”, vertelt Peter Craeymeersch, directeur van Filmfestival Oostende.

De expo loopt van 11 juli tot 11 oktober. Een ticket kost 9 euro. Boeken kun je op de website van Fort Napoleon.